Neues Angebot für Krefeld : Volkshochschule bietet über 1100 Fortbildungslehrgänge an

Volkshochschule bietet über 1100 Fortbildungslehrgänge an

Inge Röhnelt leitet die Volkshochschule in Krefeld Foto: Stadtarchiv / VHS Krefeld

Krefeld Viele Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule finden auch unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung statt. Das Frühjahrssemester 2021 startet offiziell am 8. Februar.

(RP) Das Kleeblatt auf der Titelseite des neuen Programms ist Ausdruck eines Hoffnungsschimmers, mit dem die Volkshochschule und Neukirchen-Vluyn (VHS) in das neue Frühjahrssemester 2021 startet, das offiziell ab dem 8. Februar beginnt. „Wir sind optimistisch“, sagt VHS-Leiterin Inge Röhnelt, „der Impfstoff gegen das Coronavirus lässt uns hoffen, dass im Laufe des 1. Semesters 2021 langfristige Lösungen gefunden werden.“ Mit dieser Hoffnung verbunden sei die Rückkehr zu analogem Unterricht, zu Austausch und Begegnung mit Gleichgesinnten in der VHS, so Röhnelt. Viele Kurse und Veranstaltungen können auch unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung stattfinden. Prall gefüllt ist deshalb auch das jetzt erschienene Programmheft mit den mehr als 1100 Bildungsveranstaltungen.