Amtseinführung am 17. Oktober Volker Hülsdonk wird Landespfarrer für Polizeiseelsorge

Der neue Leitende Landespfarrer für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland, Volker Hülsdonk, wird am 17. Oktober offiziell in sein Amt eingeführt. Dazu findet in der Düsseldorfer Johanneskirche ein Gottesdienst statt, wie das Landeskirchenamt mitteilt. Oberkirchenrätin Wibke Janssen wird Hülsdonk in sein Amt einführen. Der Landespfarrer hat seine Tätigkeit bereits am 1. Mai von Dietrich Bredt-Dehnen übernommen, der im März in den Ruhestand gegangen ist.