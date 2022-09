Feuerwehr Krefeld im Dauereinsatz : Vogel in Not, Pkw und Gaststätte ausgebrannt

Krefeld An allen drei Einsätzen waren ehrenamtliche Kräfte beteiligt, so dass an diesem Abend neben dem Rettungsdienst die gesamte Feuerwehr in der Seidenstadt gefordert war.

Es war ein einsatzreicher Freitagabend für die Krefelder Feuerwehr: Kurz nach 19.30 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf, dass an der Kempener Allee ein rabenartiger Vogel im dritten Obergeschoss festhängt und sich nicht befreien kann. Mitarbeiter der Feuerwehr fanden hier einen Vogel vor, der sich mit einem Bein in der Verkleidung einer Balkonbrüstung verheddert hatte und schwer verletzt in luftiger Höhe hing. Über eine tragbare Leiter konnte Tier gerettet werden.

Nur fünf Minuten nach der Alarmierung folgte ein Brandeinsatz auf der Hülser Straße. Ein geparkter Pkw stand in Vollbrand. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte stellten sehr schnell fest, dass es sich dabei um ein Hybridfahrzeug handelte, welches sowohl mit herkömmlichem Kraftstoff, als auch mit einer Gasanlage betrieben wurde. Der Gastank blies bereits ab und so mussten die Löschtrupps mit sehr viel Wasser vorgehen, um die extrem heiße Karosse zu kühlen und letztlich abzulöschen. Aufgrund der großen Hitze wurde der Kraftstofftank undicht, so dass ausgelaufener Kraftstoff aufgefangen und die Stadtreinigung zur Entsorgung hinzugerufen werden musste.