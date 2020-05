Musik in Krefeld : Hörenswert: Mozarts Divertimento und Dvoraks „Amerikanische“

Krefeld Es ist ein Akt der Solidarität: Dem Kinderschutzbund stiften die Musiker des Vitus Quartetts die Erlöse aus ihren beiden CDs. Die Aufnahmen sind von makelloser intertpretatorischer Qualität.

Um Solidarität bemühen sich in diesen unsicheren Zeiten erfreulich viele Menschen – da möchte das Vitus-Quartett – bestehend aus den Geigerinnen Chisato Yamamoto und Johanna Brinkmann, dem Bratscher Richard Weitz und dem Cellisten Raffaele Franchini (allesamt Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker) - nicht zurückstehen. Es spendet den Erlös aus dem Verkauf seiner beiden CDs an den Mönchengladbacher Kinderschutzbund, einer gerade jetzt, da die häusliche Gewalt wieder erschreckend zugenommen hat, unverzichtbaren Einrichtung.

Wer Interesse an einer oder an beiden der hörenswerten, geschickt zusammengestellten Aufnahmen in makelloser interpretatorischer und technischer Qualität hat, kann sich telefonisch bei Chisato Yamamoto (02166 1282429) oder per Mail bei Johanna Brinkmann (johannabrinkmann@gmx.net) melden. Die CDs werden kostenfrei zugeschickt, und mittels des beigefügten Überweisungsträgers kann das Geld (12 Euro pro CD) direkt an den Kinderschutzbund überwiesen werden.