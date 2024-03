Kripo rollt Cold Case neu auf Tote Säuglings-Geschwister lassen Ermittler keine Ruhe

Beide Fälle schockierten die Menschen in Krefeld. Im Jahr 2005 wurde ein toter Säugling im Rucksack am Rand der Ritterstraße gefunden, 2006 ein toter Säugling in einer Plastiktüte im Kaiser-Wilhelm-Park. Viele Krefelder nahmen Anteil am Schicksal der Babys, die vom evangelischen Polizeiseelsorger Michael Hack beerdigt wurden. Der Tod der Säuglinge war auch der Grund, warum sich in Krefeld 2007 der Schwangeren-Notruf gründete, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist.