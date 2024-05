Ausstellung im Südbahnhof Krefeld Kunst ohne Grenzen - wie vier Polinnen im Exil auf ihr Geburtsland sehen

In Polen sind reproduktive Rechte ein Politikum. Seit die Regierung das Abtreibungsgesetz im Herbst 2020 noch weiter verschärft hat, mehren sich die Proteste in der Zivilgesellschaft. Abtreibungen sind nun nur noch dann legal, wenn die Frau durch Vergewaltigung schwanger geworden ist oder das Leben der werdenden Mutter durch Schwangerschaft oder Geburt gefährdet ist. Die Rechte von Frauen sind auch jenseits der polnischen Grenzen ein Thema. Vier Künstlerinnen beziehen in ihrem Werk Stellung zur Situation von Frauen und blicken dabei auch auf das aktuelle politische Geschehen in Polen. Denn alle vier sind in Polen geboren. Drei haben ihre Heimat verlassen und leben nun in Großbritannien, in den Niederlanden oder in Deutschland. In der Ausstellung „Kunst ohne Grenzen“ zeigen sie ihre Arbeiten ab Samstag, 11. Mai, im Südbahnhof.