Polizeieinsatz in Krefeld : Vier Kinder in Wohnung sind wohlauf

Polizei und ein SEK-Beamter stehen vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses in Krefeld. Foto: dpa/Alexander Forstreuter

Krefeld Die vier Kinder in Krefeld, die in der Gewalt eines Mannes vermutet wurden, sind wohlauf. Sie sind alleine in der Wohnung gewesen - der mutmaßlich gewalttätige Ehemann der Mutter sei nicht bei ihnen gewesen. Von ihm fehlt weiter jede Spur.

Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zuvor seine 32 Jahre alte Ehefrau stundenlang schwer misshandelt hat.

Die Frau sei am Samstagnachmittag schwer verletzt in Krefeld im Kofferraum eines Autos gefunden worden. Sie sei in dem Wagen eingeschlossen gewesen und habe befreit werden müssen, bevor Rettungskräfte sie ins Krankenhaus bringen konnten, sagte der Polizeisprecher. Sie habe ausgesagt, dass ihr Ehemann sie seit Freitag misshandelt habe. Schließlich habe er sie in das Auto gesetzt und zu der Stelle gefahren, an der sie gefunden wurde.

Von dem Mann fehlte jede Spur. Über Twitter hält die Polizei die Bevlkerung auf dem Laufenden. Zunächst hatte es in der Wihnung des Flüchtigen einen „flüchtigen Kontakt“ mit den Kindern durch die geschlossene Tür gegeben, sagte der Polizeisprecher. Weitere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht. Ob der mutmaßliche Täter der Vater der vier Kinder ist, blieb zunächst unklar.

(felt/dpa)