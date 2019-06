Grundschule in Krefeld : i-Dötzchen im Berufskolleg – Eltern besorgt

200 Meter Weg durch eine Grünanlage müssen Erstklässler der Lindenschule künftig in Begleitung ihrer Lehrkräfte zurücklegen, um ihre Klassen in einem Trakt der Kaufmannsschule Am Konnertzfeld zu erreichen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Viele Eltern sind mit dieser Lösung nicht glücklich: Künftige Erstklässler der Lindenschule werden aufgrund von Raumnot nach dem Sommerferien in Räumen des Berufskollegs Kaufmannsschule Am Konnertzfeld unterrichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Carola Puvogel Von Carola Puvogel Autorendetails aufklappen Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld zum Autorenprofil

Die Kinder der vier ersten Klassen, die nach den Sommerferien an der Lindenschule eingeschult werden, können wegen Platzmangels nicht im Schulgebäude am Gießerpfad untergebracht werden. Derzeit wird für die i-Dötzchen ein Trakt des Berufskollegs Kaufmannsschule „Am Konnertzfeld“ – in Sichtweite zum Schulgelände – hergerichtet.

Unter den Eltern sorgt diese Entwicklung, die jetzt im Rahmen eines Informationsabends von der Schulleiterin Claudia Gehlings erläutert wurde, für Unruhe. Die Kritik entzündet sich im wesentlichen an zwei Punkten. Zum einen daran, dass die Information über das Auslagern der ersten Klassen erst erfolgt sei, als es zu spät war, um für die Kinder noch einen Platz an einer anderen Grundschule zu finden. Zum anderen daran, dass befürchtet wird, dass die Berufsschüler einen schlechten Einfluss auf die Grundschüler haben könnten oder womöglich sogar eine Gefahr darstellten.

Die Grundschüler werden das gesamte Erdgeschoss eines Trakts des Berufskollegs alleine nutzen. Die Räume werden derzeit hergerichtet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Stadt in Sachen Schulausbau unter Druck 7564 Grundschüler gibt es derzeit in Krefeld. Bis zum Schuljahr 2023/24 soll die Zahl auf 8568 Kinder, also rund 1000 Schüler mehr, wachsen. Die Stadt ist unter Handlungsdruck: Aufgrund der unerwarteten Schülerzuwächse werden Zwischenlösungen nötig, bis die anstehenden Baumaßnahmen geplant und umgesetzt werden können. Die größten Zuwächse werden für die Bezirke Mitte (rund 350 Kinder mehr) und West (rund 300 Kinder mehr) prognostiziert.

„Ich bin heute morgen bei der Berufsschule vorbei gefahren“, schreibt ein betroffener Vater. „Vor dem Eingang standen circa 40 bis 60 Jugendliche mit der Zigarette in der Hand“. Das sei nicht das schulische Umfeld, das er sich für sein Kind wünsche. Eine Mutter berichtet, manche Eltern hätten beim Elternabend Ängste formuliert, dass ihre Kinder Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch werden könnten, zum Beispiel, wenn sie während der Unterrichtszeit allein auf die Toilette gehen. „Es wurde sogar die Forderung laut, ein Wachdienst müsse die Grundschüler beschützen“, erzählt sie. „Ich finde, die Stadt hat einen Fehler gemacht“, schreibt der Vater. Aus seiner Sicht wäre eine Pavillon-Lösung auf dem Schulhof besser gewesen.

Trotz des Unterrichts in dem Gebäude, das rund 200 Meter vom Schulgelände entfernt ist, sollen die Grundschüler ganz regulär in die Schulgemeinschaft integriert werden. In den Pausen werden die Kinder, begleitet von ihren Lehrerinnen, durch die Grünanlage hinüber zum Schulhof gehen, um dort die Zeit mit den anderen Kindern zu verbringen und auch die Spielmöglichkeiten nutzen zu können.