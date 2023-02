Programm aus Krefeld nimmt Angst beim Schwimmen „Viele Kinder haben Panik vor Wasser“

„Es ist ein Heft mit Übungen, die Eltern mit ihren Kindern zu Hause machen können, um ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen oder sie ans Wasser zu gewöhnen“, erzählt Katharina. Ab in die Wanne und los geht die Gewöhnung – könnte man meinen, doch weit gefehlt. „Es gibt Kinder, die trauen sich nicht einmal mit den Beinen ins kleine Becken oder in die Badewanne. In solchen Fällen Druck zu machen, hilft gar nicht“, sagt die 19-Jährige. Statt dessen geht es beispielsweise in die Waschstraße für Spielzeugautos. „Man kann Wasser ins Waschbecken laufen lassen, und dann werden die Autos oder andere Spielzeuge gewaschen – je nachdem, wo die Interessen des Kindes liegen. Denn selbst das Händewaschen ist bei manchen ein Problem.“