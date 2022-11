Viele Lehrer und Schüler krank Grippewelle wütet in Krefelder Schulen

Montagmorgen an der Gesamtschule am Botanischen Garten in Oppum: Das Telefon steht kaum still. Bis 9.30 Uhr wurden bereits 50 Schülerinnen und Schüler krank gemeldet – in etwa die gleiche Zahl, die sich bereits am vergangenen Freitag entschuldigen ließ. Und auch im Kollegium fehlen knapp ein Dutzend Lehrer. „Von 80 Kollegen sind zwischen zehn und zwölf krankgemeldet“, erzählt der stellvertretende Schulleiter Michael Suntrop. Das Moltke-Gymmasium meldet insgesamt 80 Krankenfälle in der Lehrer- und Schülerschaft.