Arbeitsmarkt in Krefeld und im Kreis Viersen Viele Beschäftigte sehnen sich nach einem neuen Job

Die Nachfrage nach Fachkräften am Arbeitsmarkt ist ungebrochen groß. Und: 2024 sehnen sich viele Beschäftigte nach einem neuen Job. Das legt eine Umfrage nahe, die das Marktforschungsinstitut Censuswide im Auftrag der Karriereplattform Linkedin durchgeführt hat. Mehr als zwei Drittel (71 Prozent) der rund 1000 Befragten ziehen demnach einen Jobwechsel in Betracht. Dabei reizt die Aussicht auf eine neue Aufgabe besonders die Jüngeren. So kann sich ein Großteil der Berufstätigen, die zur Generation Z gehören (84 Prozent), einen Jobwechsel vorstellen. Unter den Babyboomern sind es dagegen nur ein Drittel (31 Prozent).