Eine Aktion der Werbegemeinschaft : Gegrillte Zitrone beim „Krefelder Frühling“

Blumen in Hülle und Fülle gab‘s am Samstag beim „Krefelder Frühling“. An der Königstraße zeigt Michelle Seimann die Blütenpracht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Trotz wenig frühlingshaftem Wetter punktete der „Krefelder Frühling“ in der Innenstadt. Die Werbegemeinschaft zeigte sich zufrieden und die Besucher lobten die Aktion. Ein gelungener Start in den Frühling.

„Das ist aber eine nette Geste. Vielen Dank“, sagte Claudia Rennert. Ihr Dank bezog sich auf den Blumentopf mit der Zimmerpflanze Kalanchoe, der ihr gerade in der Krefelder Innenstadt mit frühlingshaften Grüßen überreicht wurde. Während sie sich in die mitgelieferten Pflegehinweise vertiefte, freute sich schon eine nächste Besucherin über das Blumengeschenk, das vielen auch als „Flammendes Käthchen“ bekannt ist. Insgesamt gab es die Freude gleich 2000 Mal, denn das ist die Anzahl der Pflanzen, die dank der Unterstützung von „Landgard“ aus Straelen in der Samt- und Seidenstadt verteilt werden konnten.

Bei Feinkost Franken schmückten weiße Luftballons mit dem Aufdruck „Frieden“ den Geschäftseingang. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Krefelder Werbegemeinschaft lud an diesem ersten Aprilsamstag zum Krefelder Frühling ein. Unter dem Motto „Freude machen wollen“ hatten sich die verschiedenen Einzelhändler Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen. Dazu kam der Einsatz des Straelener Unternehmens, das eine Erzeugergenossenschaft für Obst, Gemüse und Blumen ist, die unter anderem mit dem Krefelder Marketingpreis ausgezeichnet wurde. Über Landgard kam es aber nicht nur zur Blumenverteilung. Das Unternehmen stellte zentral in der Innenstadt auch einen Foodtruck auf, der mit ganz besonderen Getränken aufwartete.

Paul Horster ist stolz auf die Menge an gesammeltem Müll, die am Rhein-Spielplatz in Uerdingen zusammengekommen ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Cleanup-Day mit gelungener Premiere Unzählige Helfer machten sich am Samstag auf, die Stadt zu reinigen. An dem ersten „Krefelder Clean-up-Day“ beteiligten sich nicht nur angemeldete Helfer, Gruppen und Organisationen, sondern auch so mancher Krefelder nahm einfach auf seinem Spaziergang mit oder ohne Hund einen Müllsack mit und sammelte die Hinterlassenschaften seiner Mitbürger und anderer Hunde auf.

Vor dem Truck herrschte dementsprechend reger Andrang. Trotz der eher winterlichen Temperaturen waren die frühlingshaften Limos sehr gefragt. „Hier hat man die Qual der Wahl. Ich glaube, ich entscheide mich für eine gegrillte Zitronenlimonade“, sagte Ralf Betkes. Für diese ungewöhnliche Limonade gehen gegrillte und danach ausgepresste Zitronenscheiben in den Einsatz.

Mit dabei beim ersten Krefelder „Cleanup-Day“ waren auch Kinder der Paul Gerhard-Schule aus Uerdingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Neben Betkes fiel die Entscheidung für die Erdbeer-Basilikum-Limo mit Limette. Tim möchte am liebsten alle drei ausprobieren, wählte dann aber die Rhabarber-Limo mit Vanille-Ingwer. „Das ist ein bisschen scharf, aber lecker“, urteilte der Zehnjährige. Das Team auf dem Truck hatte alle Hände voll zu tun. Auch die Rezeptkarten, mit deren Hilfe alle drei Limonaden-Varianten daheim nachgemacht werden können, fanden einen guten Absatz. „Das sind alles Kreationen aus unserem Haus, die wir zusammen mit einem Koch entwickelt haben“, informierte Lisa Krause von Landgard. Wobei es ihr wichtig war zu betonen, dass die Becher, in denen die Limo ausgeschenkt wird, nachhaltig sind. Sie bestehen nämlich aus biologisch abbaubarer Maisstärke. Für warme Getränke sind sie daher nicht geeignet, da sie sich ab 40 Grad zersetzen.

In der Krefelder Innenstadt herrschte an diesem Tag eine entspannte Stimmung. „Es ist schön, dass der Einzelhandel heute so gute Angebote macht. Viele arbeiten mit Nachlässen. Da macht Einkaufen richtig Spaß“, bemerkte Zoe Kowietzki. Es wird aber auch Gutes für andere Menschen getan. Vor Sport Borgmann haben Katharina, Benedikt, Marie und Anna ein selbstgebautes Werbegemeinschafts-Glücksrad aufgebaut. Für zwei Euro kann gedreht werden. Der Erlös kommt der städtischen Initiative „Krefeld für Kinder“ zu Gute. Wer gut drehte und etwas Glück hatte, der konnte sich über Süßes und Blumen freuen. „Meine Tochter und mein Sohn hatten die Idee, weil sie in Anbetracht des Krieges in der Ukraine etwas Gutes tun wollten. Dank der Unterstützung vom Kampeters Hof und Edeka Kempken, die Gewinne stifteten, rollt das Rad fleißig“, erklärte Christoph Borgmann vom Vorstand der Krefelder Werbegemeinschaft.