Gegendemonstration in Krefeld angekündigt : Viel Polizei bei Wahl-Kundgebung der AFD

Krefeld Der AFD-Landesverband von NRW wird am Samstag, 7. Mai, 11 Uhr, auf dem Von-der-Leyen-Platz vor dem Krefelder Rathaus seine Abschlusskundgebung zum Wahlkampf veranstalten.

Chrupalla stand zuletzt laut Medienberichten in der eigenen Partei wegen allzugroßer Putin-Nähe unter Druck. Chrupalla führt die Bundestagsfraktion zusammen mit Alice Weidel; beide werden dem rechten Flügel der Partei zugerechnet. Chrupalla wird explizit in einem Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz genannt, das Grundlage für die Einstufung der AFD als Prüffall war. Auffällig geworden war er durch ein Video bei YouTube, in dem er dem verurteilten Holocaust-Leugner Nikolai Nerling ein Interview gab. Zum Gespött machte Chrupalla sich, als er in einem Interview mit einem Grundschüler die Pflege deutschen Kulturgutes, darunter Gedichte, forderte und auf Nachfrage kein einziges Gedicht nennen konnte.