Neues Semester-Programm VHS Krefeld will mehr Jüngere erreichen

Die Zukunftswerkstatt widmet sich drei Feldern. Zum einen wird der demografische Wandel in den Blick genommen. Dazu gibt es auch eine umfassende Umfrage über Wünsche, Kritik, Formate und Erwartungen der VHS-Besucher. Ziel ist es herauszufinden, was sich die VHS-Kunden in welchem Alter wünschen. Feld Nummer zwei ist ein Image-Problem: Der Begriff vom „VHS-Niveau“ steht umgangssprachlich für Mangel an Qualität; „dabei stimmt das nicht, wir haben hochwertige Veranstaltungen mit exzellenten Dozenten“, sagt Freiberger. An diesem Image wollen er und seine Kollegen arbeiten.