Neue Vortragsreihe : Volkshochschule informiert über die Europawahl

Krefeld Mit mehreren Veranstaltungen will die Volkshochschule im Mai über die Europawahl informieren.

Die Europawahl steht vor der Tür. Am 26. Mai sind über eine halbe Milliarde EU-Bürger aufgerufen, ihre künftigen Repräsentanten zu bestimmen. Doch das Interesse gerade bei jungen Menschen hält sich oft in Grenzen. „Wir sehen, dass viele Jugendliche und junge Erwachsene Europa als etwas Selbstverständliches ansehen“, sagt VHS-Leiterin Inge Röhnelt. Gemeinsam mit der Stadt entschieden sich die Volkshochschulverantwortlichen darum, hier entgegenzusteuern. „Wir haben einen Bildungsauftrag im politischen Bereich. Dem wollen wir gerecht werden“, erzählt Röhnelt.

Darum rief sie gemeinsam der Stadt eine breit angelegte Europaveranstaltung ins Leben. Startschuss ist am 9. Mai ab 18 Uhr ein Präsentations- und Diskussionsabend moderiert von Helmut Wenderoth. Dort werden sich drei Kandidaten für das Europaparlament für den Niederrhein, Petra Kammerevert (SPD), Stefan Berger (CDU) und Michael Terwische (FDP), vorstellen. Auch der bekannte Fernsehjournalist und ehemalige Leiter des ARD-Studios Brüssel, Rolf-Dieter Krause, wird mit einem Impulsvortrag dabei sein. Die Schüler des Berufskollegs Vera Beckers präsentieren außerdem ihr Projekt „Blauer Stuhl - Werte, Religion, Europa“. „Die Schüler haben sich dabei gefilmt, wie sie auf dem Stuhl, dessen blau die Farbe der EU-Flagge repräsentiert, ihre Gedanken zu Europa formulieren. Sie haben den Stuhl dabei zu ihren Lieblingsorten mitgenommen. Es konnten aber auch andere Menschen sein, die gefilmt werden. Die Ergebnisse kennen wir noch nicht“, erzählt Wolfgang Ropertz, Abteilungsleiter Region und Europa bei der Stadt Krefeld.

Der 9. Mai stellt zugleich auch den Startschuss einer Ausstellung im Foyer der VHS zum Thema Europa dar. Dabei werden unter anderem die Ergebnisse eines Schulprojekts präsentiert, bei dem Schüler aus NRW zu sieben Themen Plakate präsentieren sollten. Die Plakate der drei Gewinnerschulen – darunter keine aus Krefeld – werden ebenfalls präsentiert. Außerdem veranstaltet die VHS am 18. Mai eine Exkursion zum Haus der europäischen Geschichte in Brüssel. „Es ist ein faszinierendes, modernes Museum, das viel von der Historie Europas zeigt“, sagt Röhnelt.

Besucher der Veranstaltung am 9. Mai und der Brüsselfahrt sollten sich bis 6. Mai unter KR 36602664 oder per E-Mail unter Foerdermittel@Krefeld.de anmelden. Unter der gleichen Telefonnummer erfolgt auch die Anmeldung zur Fahrt nach Brüssel zum Europäischen Haus der Geschichte am 18. Mai.