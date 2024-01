Vorschlag der Verwaltung VHS Krefeld soll ins Kaufhof-Gebäude ziehen

Die Verwaltung hat am Freitag die Ratspolitik über einen Vorschlag informiert, wie es mit dem Gebäude des gerade geschlossenen Kaufhof in Krefeld weitergehen könnte. Kern des Vorschlags, wie aus dem Umfeld des Rates verlautete: Die VHS könnte dort zwei Etagen zur Miete beziehen. Damit wären mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst. Zum einen wären aktuelle Platzprobleme der VHS in dem jetzigen Gebäude am Von-der-Leyen-Platz behoben; so ist der zentrale Veranstaltungssaal, der Muche-Saal, regelmäßig viel zu klein, und die VHS könnte etwa eine Lehrküche installieren, denn die Kochkurse laufen exorbitant gut. Für die Innenstadt wiederum würde es eine Belebung bedeuten, wenn die VHS-Kursteilnehmer ins Kaufhof-Gebäude im Herzen der City gehen würden. Im Schnitt besuchen täglich bis zu 550 Kursteilnehmer die VHS. Die Idee der Verwaltung soll in den kommenden Wochen und Monaten mit der Politik diskutiert werden.