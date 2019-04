Zahlreiche Angebote : VHS-Frühjahrsprogramm mit Kursen für Kinder und Eltern

Krefeld Besondere Highlight ist das Familienkonzert mit dem Kinder-TV-Star Tom Lehel am Samstag, 15. Juni.

(RP) Kinder, Eltern und junge Erwachsene finden im Frühjahrsprogramm der Volkshochschule (VHS) bis zu den Sommerferien ein abwechslungsreiches und attraktives Seminar-, Workshop-, und Vortragsangebot. Mit den Herausforderungen der Zukunft beschäftigt sich das Webinar „Immer online – die digitale Familie heute“, das Interessierte am Donnerstag, 9. Mai, ganz praktisch von zuhause aus erleben können. Mit der Veranstaltung „Familienrat – ein Gewinn für alle“ am 9. Mai gibt es Hilfestellung im Alltag zur demokratischen Auseinandersetzung mit strittigen Themen in der Familie, zum Beispiel Online- oder Smartphone-Zeit, Hausaufgaben und rund ums Aufräumen.

Für Jugendliche gibt es Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung, wie „Knigge und Benimm sind immer in! Soziale Kompetenz für einen guten Start ins Berufsleben“ am Samstag, 11. Mai, oder „Jugend braucht Zukunft – Finde den Beruf, der dich glücklich macht“ am Samstag, 29. Juni. Am Samstag, 25. Mai, findet für Eltern die Fachtagung „Artgerecht“ mit Nicola Schmidt statt. Ein Seminar „Pimp my parents – Ein Crashkursus zum Umgang mit Snapchat, YouTube & Co“ wird am Mittwoch, 5. Juni, angeboten.