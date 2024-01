Ausbildung in Krefeld Krefeld bietet Lehrgang für Kindertagespflege an

Die Volkshochschule (VHS) bietet vom 11. März bis zum 5. Juli einen Zertifikatslehrgang für sozialpädagogische Fachkräfte an, die künftig in Krefeld oder Viersen eine Kindertagespflegestelle eröffnen möchten. In der 80 Unterrichtsstunden umfassenden Qualifizierung werden praxisnah Grundlagen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren vermittelt. Die VHS Krefeld führt den Kurs in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Viersen durch. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern im Kreis Viersen und der Abteilung Kinder des Fachbereichs Jugendhilfe der Stadt Krefeld. Das Kursentgelt beträgt 1.400 Euro, eine Erstattung der Lehrgangsgebühr ist bis zu 700 Euro möglich. Nach Abschluss des Lehrgangs erhalten die Teilnehmenden ein bundesweit anerkanntes Zertifikat des Bundesverbandes für Kindertagespflege.