FDP hat viele Fragen Verwaltungsneubau auf dem Theaterplatz in Krefeld – wie viele Büros braucht die Stadt künftig?

Die Stadtverwaltung ist der größte Arbeitgeber in Krefeld. Rund 4000 Männer und Frauen verdienen ihren Lebensunterhalt im so genannten öffentlichen Dienst. Die Beschäftigten benötigen eine Menge Platz. Die Stadtverwaltung mietet deshalb regelmäßig Flächen, um dort ihre Fachbereiche unterzubringen. Zuletzt teilte die Kommune mit, dass sie das alte Volksbank-Gebaude an der Friedrichsstraße nutzen wolle.