Krefeld ändert Bebauungsplan : Verwaltung will Zunahme von Wettbüros verhindern

Krefeld Das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt sieht einen Ausschluss von Wettbüros als störende Vergnügungsstätten aus dem Glücksspielbereich im Hauptzentrum sowie an den städtebaulich-sensiblen Wallanlagen vor.

In der Krefelder Innenstadt ist in den vergangenen Jahren zunehmend zu beobachten, dass Gebäude, in denen Gastronomiebetriebe untergebracht waren, zu Wettbüros umgenutzt werden. Als Vergnügungsstätten verändern Wettbüros in der Regel das Stadtklima: Viele Gäste besuchen die Spielstätten vor allem in den Abend- und Nachtstunden und sorgen dadurch in der Nachbarschaft für Spannungen.