Planungs- und Steuerungsinstrument Krefeld stellt Demografiebericht vor

Die Stadtverwaltung stellt in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit am Dienstag, 20. Februar, den zweiten Demografiebericht für den Zeitraum 2017 bis 2022 vor. Dieser enthält nicht nur quantitative Daten, er bietet auch tiefe Einblicke in die dynamischen Bevölkerungsentwicklungen und die Konsequenzen des demografischen Wandels. Das interne Planungs- und Steuerungsinstrument, das die Abteilung Statistik und Wahlen alle zwei Jahre aktualisiert, stellt eine umfassende Analyse dar, die gesamtstädtische und kleinräumige Betrachtungen (19 Stadtteile) einschließt. Die grafische Aufbereitung mit Diagrammen und Stadtkarten ermöglicht einen klaren Überblick. Zusätzlich stehen ein ausführlicher Tabellenanhang und ein digitales Datenangebot über das Open-Data-Portal zur Verfügung.