Krefelder Ordnungsdienst im Bereich der Schulen unterwegs : Verwaltung meldet zehn neue Corona-Fälle

Krefeld Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt in Krefeld von 20 auf 23. In sieben Fällen haben Ordnungskräfte Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen die Schutzverordnung eingeleitet.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Donnerstagvormittag gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung im Bereich der Schulen kontrolliert. Insgesamt mussten 52 Personen angesprochen werden und insbesondere auf das Abstandsgebot hingewiesen werden. In sieben Fällen haben die Ordnungskräfte Bußgeldverfahren eingeleitet: sechs Mal wegen Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht, ein weiteres Mal, weil Angaben zu den Personalien verweigert wurden. Zudem wurde ein Platzverweis ausgesprochen, da eine Person eine Einsatzmaßnahme störte. Außerdem trug in einem Kiosk in der Innenstadt der dort tätige Mitarbeiter keine Mund-Nasen-Bedeckung: Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro. „Der KOD sieht sich bei seinen Einsätzen vermehrt mit uneinsichtigen Mitmenschen konfrontiert“, erklärte gestern ein Sprecher der Stadtverwaltung. „Die Verwaltung bittet angesichts der in Deutschland allgemein ansteigenden Infektionszahlen alle Bürger, ihre Bereitschaft zur Vorbeugung gegen eine Ausbreitung der Covid-19-Infektionen durch Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung wieder zu erhöhen.“