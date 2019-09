Recycelte Fahrräder : Stadtverwaltung macht Straße am Wochenende zur Spielwiese

Krefeld Mobilitätsmarkt und „Faire Radtour“ am Samstag, 21. September: Infos, Kinder-Attraktionen und Kulinarisches rund um den Dionysiusplatz.

(RP) Der Mobilitätsmarkt am kommenden Samstag, 21. September, ist Höhepunkt der Europäischen Mobilitätswoche, an der sich Krefeld erstmals in diesem Jahr beteiligt. Auf dem Dionysiusplatz präsentieren sich zwischen 12 und 18 Uhr zahlreiche Einrichtungen und Unternehmen: So zeigen zum Beispiel die Stadtwerke ihre neuen Mobilitätsangebote, es gibt recycelte Fahrräder und die Klimaschützer von „Fridays for future“ zeigen auf, wie sie sich die Mobilität vorstellen. Dazu passen auch die Info-Stände des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, des Fahrrad-Aktionskreises Krefeld und der Selbsthilfegruppe Die Krebse, die sich für Barrierefreiheit einsetzen.

Kulinarisch wird es beim „Raedle“, dem veganen Lieferservice per Rad, und einem Coffeebike. Oder eben bei der „Fairen Radtour“. Diese führt ab 10 Uhr vom Eine-Welt-Laden am Westwall 62 zu Höfen in Krefeld, die regionale Produkte anbieten. So werden der Steveshof in Hüls an der Krüserstraße und der der Heilmannshof mit Bioladen und Park an der Maria- Sohmann-Straße in Traar besucht, bevor es zum Bioladen und Cafe Natürlich Bettinger an der Friedrich- Ebert-Straße 240 geht. Auf grünen Wegen geht es zurück in die Stadt zum Mobilitätsmarkt.