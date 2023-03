Sexueller Missbrauch in Krefeld Verurteilter Krefelder nach zwei Jahren Flucht verhaftet

Im Dezember 2021 hat das Landgericht Krefeld als Berufungsinstanz einen Krefelder wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 53-Jährige trat die Haftstrafe damals nicht an und versteckte sich seitdem vor der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld stellte das Amtsgericht seinerzeit einen Vollstreckungshaftbefehl aus. Der wurde dem Krefelder nun am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle der Bundespolizei im sächsischen Bautzen zum Verhängnis. Er war mit einem Wohnmobil mit Krefelder Kennzeichen unterwegs. Nachdem seine Identität festgestellt war, bemerkten die Beamten sofort, dass der Mann gesucht wird. Er wurde verhaftet und zur Verbüßung der Gefängnisstrafe in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bautzen gebracht. Der mehrfach vorbestrafte Krefelder kann nun einen Verlegungsantrag an die JVA-Leitung stellen, um womöglich ortsnah bei Krefeld seine Strafe abzusitzen.