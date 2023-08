Bundespolizei greift zu Verurteilte Krefelderin auf dem Flughafen verhaftet

Die Bundespolizei hat am Dienstag, 22. August, gegen eine verurteilte Straftäterin aus Krefeld auf dem Flughafen in Dortmund einen Haftbefehl vollstreckt. Wie die Behörde mitteilte, wurde die 29-Jährige gegen 18.15 Uhr an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Sofia/ Bulgarien vorstellig. Bei Recherchen stellten die Einsatzkräfte eine Fahndungsausschreibung fest. Das Amtsgericht Krefeld hatte die Frau im September 2021 wegen eines Betrugs rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Die Krefelderin hatte die Geldstrafe nicht bezahlt, weswegen sie durch die Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Verurteilte konnte die geforderte Summe noch am Flughafen begleichen und somit statt 15 Tage in der Justizvollzugsanstalt zu verbringen, ihre Reise fortsetzen.