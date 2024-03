Wichtiger Schritt für die politische Debatte in Krefeld Verträge zwischen Stadt und Surfpark-Investor stehen

Die Vertragsentwürfe zum geplanten Surfpark am Elfrather See werden der Politik fristgerecht vor dem nächsten Planungsausschuss am 17. April vorgelegt. Es geht um umfangreichen Vereinbarungen zwischen Stadt und Surfpark-Investor für den Fall, dass der Surfpark gebaut wird. Da es um Vertragsangelegenheiten mit einem privaten Dritten, dem Projektentwickler Elakari, handelt, sind die Papiere, wie in solchen Fällen üblich, als „nicht-öffentlich“ gekennzeichnet. „Die Prüfung der Verträge ist ein wichtiger Zwischenschritt für den geplanten Satzungsbeschluss nach der Sommerpause“, sagt Planungsdezernent Marcus Beyer. „Indem wir die Papiere der Politik zum jetzigen Zeitpunkt vertraulich vorlegen, kommen wir unserer Zusage nach, das Verfahren transparent zu gestalten.“