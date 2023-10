Geplante Fertigstellung 2027 Verträge für Bau neuer Eishallen sind unterzeichnet

Über den Bau des neuen Eissportzentrums an der Westparkstraße gibt es in Politik und Verwaltung keine zwei Meinungen. Kritik regte sich zuletzt nur an der Architekturkonzeption, der am Standort der abzureißenden maroden Werner-Rittberger- und der Rheinlandhalle geplanten Immobilien. Für Wohnen, Seniorenheim, Kindertagesstätte und Medizinzentrum fehle ein schlüssiges Architekturkonzept, das aus den Einzelteilen einen städtebaulich ansprechenden Komplex mache. Der Stadtrat hat Nachbesserungsbedarf formuliert.