Versuchtes Tötungsdelikt in Krefeld Zwei Schwerverletzte nach Angriff im Kaiser-Wilhelm-Park

Mehrere Tatverdächtige flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen, unter anderem über die Straße Neuer Weg und den Nassauer Ring vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte durch Hinweise von Zeugen insgesamt zwei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Syrer und einen 19-jährigen Iraker. Beide Tatverdächtige wohnen in Krefeld, so die Polizei. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die Angaben zu den noch flüchtigen Personen machen können, sich mit der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. Die Tatverdächtigen sollen 17 bis 22 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren zum Teil mit Jogginganzügen bekleidet. Die beiden Festgenommenen werden am Mittwoch durch die Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt.