31-Jähriger mit Messer verletzt : Versuchter Totschlag in der Notschlafstelle

Wie Zeugen berichten, hatte es am Sonntag gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Männern in einem Gemeinschaftsraum der Unterkunft an der Melanchthonstraße Streit gegeben.

(jon) Staatsanwaltschaft und Kripo Krefeld ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Dießem-Lehmheide: Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, war es in einer Notschlafstelle an der Melanchthonstraße am Sonntagabend, 27. Februar, zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Wie Zeugen berichten, hatte es gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Männern in einem Gemeinschaftsraum der Unterkunft zuerst nur einen verbalen Streit gegeben. Während das spätere Opfer vor Ort blieb, verließ der andere Mann, ein 38-jähriger Krefelder, den Raum, kehrte einige Minuten später mit einem Messer in der Hand zurück, stach auf den 31-Jährigen ein und flüchtete anschließend aus dem Gebäude. Das Opfer wurde leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert, die es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung auf dem Ostwall fest. Inzwischen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.