Gelungen war den Beamten die Ergreifung des mutmaßlichen Täters dank eines aufmerksamen Zeugen: Ein 73-Jähriger hatte gegen Mitternacht verdächtige Geräusche an der Kita an der Ritterstraße gehört und die Polizei alarmiert. Vor Ort konnte diese dann den 53-Jährigen stellen, der gerade mit einem E-Scooter die Flucht ergreifen wollte. An der Eingangstür fanden die Einsatzkräfte frische Einbruchsspuren.