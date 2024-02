Kunst für die Autobahn GmbH Krefeld Verschollenes Zangs-Objekt ist restauriert

Es ist schon ein Hingucker. Seit das Gerüst am BOB-Neubau hinter dem Bahnhof teilweise verschwunden ist, gibt es einen freien Blick auf ein blaues Objekt an der Fassade: Die Drahtplastik in königlichem Blau mit weißen Akzenten symbolisiert das Ein- und Ausfädeln von Autos und Lastwagen auf den Autobahnen. Der Krefelder Künstler Herbert Zangs hat das Objekt 1957 geschaffen.