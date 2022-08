Kämmerer Cyprian schreibt Brief an Ratsmitglieder : Krefeld verschiebt Einbringung des Hausthaltsentwurfs 2023

Krefelds Kämmerer Ulrich Cyprian wird nicht – wie vor Monaten versprochen – den Haushaltsplanentwurf für 2023 am 14. September im Stadtrat einbringen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Finanzdezernent informierte die Fraktionen und Ratsmitglieder kurzfristig in einem Brief, dass der städtische Etatentwurf der Politik erst in einer Sondersitzung am 29. September vorgelegt werden soll.

Krefelds Kämmerer Ulrich Cyprian wird nicht wie angekündigt den Haushaltsplanentwurf für 2023 am 14. September im Stadtrat einbringen. Der Finanzdezernent informierte die Fraktionen und Ratsmitglieder in einem Brief, dass der städtische Etatentwurf der Politik erst in einer Sondersitzung am 29. September vorgelegt werden soll. Die Aufstellung eines beratungsfähigen Haushaltsplanentwurfes, den der Rat am 17. November verabschieden wollte, sei bislang noch nicht möglich gewesen. „Oberstes Ziel bleibt es, Ihnen — trotz der schwierigen Rahmenbedingungen – einen beratungsfähigen und ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2023 vorzulegen“, verspricht Cyprian, der in seinem Schreiben Gründe für die Neutermierung anfügt. So seien neben den umfangreichen verwaltungsinternen Arbeiten und Beratungen auch externe Entscheidungen anderer Ebenen für die Haushaltsaufstellung der Stadt maßgeblich, weil sie Auswirkungen auf die Etatplanung der Jahre 2023 folgende haben können und werden.

Unter anderem nennt der Kämmerer die vom Land genehmigte Ausgliederung der durch die Corona-Pandemie verursachten finanziellen Belastungen. Diese machen für 2022 den Großteil des Etatloches, rund 21,6 von 27,9 Millionen Euro aus, sodass die Stadt zunächst nur ein Minus zwischen Einnahmen und Ausgaben von mehr als sechs Millionen Euro ausgleichen müsste. Eine Erleichterung für die Kommune bei der Haushaltsaufstellung war jedoch nur für die 2021 und 2022 vorgesehen.