Vorfall in Krefeld : Polizei nimmt drei Personen nach Verpuffung in Wohnung fest

Krefeld Nach einer Verpuffung in einer Wohnung in Krefeld sind am Sonntagabend drei Menschen festgenommen worden. Die Wohnung wurde komplett zerstört, verletzt wurde wohl niemand. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist unklar.

Am Sonntagabend gab es um 17.43 Uhr eine Verpuffung in einer Wohnung auf der Uerdinger Straße in Krefeld. Drei Personen, die sich in der Wohnung befanden, wurden vorläufig festgenommen. Sie hätten sich alle in der Wohnung in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus aufgehalten, teilte die Polizei mit. Bei der Verpuffung, deren Ursache zunächst unklar war, sei die gesamte Wohnung im zweiten Obergeschoss verwüstet worden. Die Gründe für die Festnahmen wurden zunächst auch auf Anfrage nicht mitgeteilt.

Die Feuerwehr teilte mit, die komplette vierflügelige Fensteranlage sei aus der Verankerung gerissen worden. Glassplitter und Kleinteile wurden demnach bis auf die andere Straßenseite geschleudert.



Sperrung in Krefeld : Chaos in Wohnung nach Verpuffung

Die wahrscheinlich unverletzten Bewohner der Wohnung hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits das Haus verlassen, wie es weiter im Bericht der Feuerwehr heißt. Die Wohnung sei nun unbewohnbar, da durch die Druckwelle Türen und Einrichtungsgegenstände zerstört wurden. Eine benachbarte Arztpraxis sei ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit nicht nutzbar. Der Bereich rund um die Wohnung wurde für rund zwei Stunden gesperrt.

(siev/dpa)