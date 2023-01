Trauriges Ende der tagelangen Suche in Krefeld Vermisster 81-Jähriger tot aufgefunden

Der seit dem 22. Januar 2023 in Krefeld vermisste Abdullah K. ist tot. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge hat den Senior am Dienstagvormittag, 31. Januar, bei Grünarbeiten in einem Gebüsch in der Nähe der Schönwasserstraße gefunden und die Leitstelle informiert. Die Beamten konnten ihn anhand von persönlichen Dokumenten, die er bei sich trug, noch vor Ort als den Vermissten identifizieren. Seit seinem Verschwinden hatte die Polizei nach ihm gesucht und dabei auch drei Spürhunde eingesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die Todesursache.