CDU-Politiker aus Krefeld Vermeulen erneut in den Landesvorstand der MIT gewählt

Man muss nicht Parteimitglied sein, um in der MIT mitzumachen. Etwa die Hälfte der Mitglieder ist zugleich Mitglied bei CDU oder CSU. Mitglieder können nach dem Parteiengesetz nur natürliche Personen werden, also keine Unternehmen oder Verbände, „aber gerne die Gesellschafter oder Geschäftsführer von Unternehmen oder Verbänden“, heißt es bei der MIT. In der MIT engagieren sich auch viele Nicht-Unternehmer wie Angestellte, Studenten, Azubis, Rentner und Beamte. Was zähle, sei der gemeinsame Einsatz für die Soziale Marktwirtschaft, heißt es bei der MIT.