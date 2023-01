Neue Zahlen zum Einkommen Der Krefelder wird finanziell immer mehr abgehängt

Der Krefelder verliert Jahr für Jahr mehr den Anschluss an die Entwicklung der Einkommen in Nordrhein-Westfalen: Die Differenz zwischen dem Durchschnittsbetrag, den ein Krefelder Steuerpflichtiger (das kann auch ein gemeinsam veranlagtes Ehepaar sein) dem Finanzamt angeben muss und der vergleichbaren Summe des NRW-Durchschnittsbürgers wächst stetig. Krefelder sind finanziell immer mehr abgehängt und verlieren an Boden.