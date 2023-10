Unfall in Krefeld an der Untergath Beifahrer musste aus dem Auto geschnitten werden

In Krefeld ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Untergath, Ecke Siemesdyk, gekommen – markant an der Stelle ist die Kentucky-Fried-Chicken-Filiale. Dabei stießen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Bei einem Unfallwagen entschloss sich die Feuerwehr, die Beifahrerseite aufzuschneiden, um eine schonende Rettung der Person auf dem Beifahrersitz durchführen zu können. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr klemmt die Batterien der Autos ab, auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln abgestreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen. Gerade an dieser Kreuzung kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.