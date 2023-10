Nach Unfall mit Lkw Verletzter Fußgänger außer Lebensgefahr

Ein Fußgänger, der bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Bockumer Platz verletzt worden war, ist außer Lebensgefahr. Der 47-Jährige liegt weiterhin im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Mittwochmittag, 18. Oktober, von der dortigen Straßenbahnhaltestelle die Fahrbahn der Uerdinger Straße betreten, wo er von einem langsam fahrenden Lastwagen erfasst wurde. Die Rettungskräfte befreiten das unter dem Fahrzeug eingeklemmte Opfer und brachten es mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich musste der Kreuzungsbereich Uerdinger Straße / Glindholztraße / Essener Straße für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden, welcher letztlich aber nicht zum Einsatz kam. Die Uerdinger Straße war im Bereich zwischen der Essener Straße und Schüttenhofstraße für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 16.30 Uhr nicht befahrbar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.