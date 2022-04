Feuer in einem Krefelder Landgasthof : Verletzter bei Kaminbrand in historischem Lokal

Bei einem Kaminbrand im Landgasthof an der Hückelsmaystraße in Krefeld waren in der Nacht zu Montag 45 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Foto: Forstreuter

Krefeld Die Feuerwehr war in der Nacht zu Montag bei einem Kaminbrand in einer denkmalgeschützten Gaststätte an der Hückelsmaystraße im Einsatz. Der Besitzer des Lokals musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die Experten der Krefelder Feuerwehr war es kein Einzelfall: In der Nacht zu Montag wurden die Einsatzkräfte gegen 3.15 Uhr zu einem Kaminbrand in einer Gaststätte an der Hückelsmaystraße gerufen. Dieser hatte sich beim Eintreffen der Wehr aus bislang ungeklärter Ursache bereits auf umliegende Teilbereiche des denkmalgeschützten Gebäudes ausgebreitet. Durch die frühzeitige Alarmierung konnte jedoch größerer Sachschaden an dem Gutshof verhindert werden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, waren vom Besitzer der Gaststätte — welcher den Brand selbst entdeckt hatte — bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen worden. Mit Konsequenzen: Er musste durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle medizinisch erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Gaststätte.

Info Mehrere Brände im Stadtgebiet In der Nacht zu Sonntag, 24. April, bemerkten Anwohner gegen zwei Uhr an der Hülser Straße kurz vor dem Kützhofweg drei brennende Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus. Durch die Hitze wurden diese und ein angrenzender Zaun beschädigt. Kurze Zeit später und nur ein paar Meter entfernt fanden die Beamten einen weiteren brennenden Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Gegen 4.30 Uhr meldete eine Zeugin am Ostwall, Ecke Dampfmühlenweg, einen brennenden Haufen Sperrmüll. Ein 67-jähriger Krefelder zog die in Flammen stehenden Teile von der Hauswand auf den Gehweg und verhinderte somit Schlimmeres. Hinweise an die Polizei ,Ruf 02151 6340, oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

Der Kamin wurde durch die Feuerwehr ausgeräumt und in Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger gekehrt. Im Verlauf der Löscharbeiten mussten außerdem Teile der Wand- und Deckenverkleidungen sowie des Fußbodens im Bereich des Kaminofens geöffnet werden, um weitere Glutnester auszuschließen. Darüber hinaus wurde der betroffene Teil des Gebäudekomplexes durch Lüftungsmaßnahmen vom Brandrauch befreit.

Im Einsatz waren beide Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Fischeln der freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit insgesamt rund 45 Einsatzkräften. Zur Höhe des entstandenen Schadens machten die Experten keine Angaben. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Krefeld aufgenommen.

Anfang des Monats war die Krefelder Wehr innerhalb von rund 30 Minuten zu insgesamt fünf Kaminbränden im Stadtgebiet gerufen worden. Die vermeintlichen Einsatzstellen befanden sich in Uerdingen, Fischeln, Inrath und dem Stadtzentrum. In allen Fällen hatten Anwohner aus benachbarten Gebäuden Flammen und Funken aus den Schornsteinen austreten sehen.

„Bei den Einsatzstellen wurden die Schornsteine aus dem Korb der Drehleitern kontrolliert“, so ein Sprecher der Wehr. „Des Weiteren wurden die jeweiligen Heizungsanlagen nach Auffälligkeiten sowie die Kamine im Haus von innen mit Kaminspiegeln und von außen mit Wärmebildkameras kontrolliert.“ In allen Fällen konnten von den Experten damals weder Flammen noch andere Schadenskriterien festgestellt werden. „Es ist davon auszugehen, dass die zu diesem Zeitpunkt intensive Sonneneinstrahlung für eine optische Täuschung an den Objekten im Bereich der Schornsteine durch Spiegelungen im Abgas und durch Reflexionen an den Kaminabdeckungen bzw. an Dachaufbauten gesorgt hat und so die Anwohner zu den Notrufen veranlasst wurden“, so der Sprecher. „Auch für den Fall, dass es vielleicht Zweifel gibt, war es absolut richtig und wichtig, den Notruf zu wählen und den Notfall zu melden. Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass es sich nicht um einen Schadenfall handelt, entstehen dem Anrufer trotzdem keinerlei Kosten.“