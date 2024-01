Jagdbares Wild Keine Hilfe für verletzten Fasan

Seit 2005 ist Carsten Schütz als Tierretter im Einsatz. Viel Tierleid hat er in all den Jahren gesehen. Trotzdem gibt es Situationen, die ihn auch heute noch schockieren. So passiert am 17. Dezember. An diesem Sonntag wurden die Mitarbeiter vom Tierrettungsdienst Schütz, die in den Abend- und Nachtstunden den Notdienst für das Tierheim Krefeld übernehmen, in die Innenstadt gerufen, weil ein Fasan mit hoher Geschwindigkeit vor eine Balkontüre geflogen war und sich dabei offensichtlich schwer verletzt hatte. „Wir waren schnell vor Ort, durften aber nicht handeln“, erinnert sich Schütz. Der Grund: Bei jagdbarem Wild, zu dem auch ein Fasan zählt, braucht der Tierretter eine Freigabe, sonst macht er sich der Wilderei schuldig, was strafbar ist. Anders als in den umliegenden Städten sei eine solche Freigabe in Krefeld aber nur schwer oder gar nicht mehr zu bekommen, beklagt Schütz. Die Folge: Während er noch telefonierte, um sein Handeln zu legalisieren, verendete der Fasan, ohne dass ihm geholfen worden wäre.