Engagement für Krefeld : Krefeld verleiht erstmals Heimatpreis

Krefeld Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Bürger, Vereine und Verbände können sich bis 18. November bewerben. Finanziert wird der Preis vom NRW-Heimat-Ministerium.

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ – so lautet der Titel des Förderprogramms des Landes. Über 140 Städte und Kreise haben sich entschlossen, einen Heimatpreis zur Würdigung des örtlichen Engagements zu vergeben. Ausgangspunkt war die Einschätzung, dass es in den nordrhein-westfälischen Kommunen „sicherlich zahlreiche besondere Projekte, Initiativen, Organisationen, Heimatvereine und -verbände“ gebe, die eine Auszeichnung verdient hätten. Der Heimat-Preis soll neben Lob und Anerkennung für die Geehrten zugleich auch Ansporn für andere sein, mitzumachen.

Der Heimat-Preis kann als ein einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien oder -abstufungen durch die Gemeinde verliehen werden. Der Heimat-Preis wird durch den Rat der Stadt Krefeld aufgrund eines Vorschlages der Jury verliehen. Die Entscheidung wird in nichtöffentlicher Sitzung getroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Sieger stellen sich anschließend dem Wettbewerb auf Landesebene.

Eine Bewerbung ist unter dem Stichwort „Heimatpreis 2019“ bis Montag, 18. November, per E-Mail an heimatpreis@krefeld.de sowie per Post an die Stadt Krefeld, Der Oberbürgermeister, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld, möglich.