Tot mit 54 Jahren Verleger Sebastian te Neues ist gestorben

Der Boulevard nannte Sebastian te Neues einen Edel-Verleger und Unternehmer. Jetzt ist der 54-Jährige gestorben. Ein Mitarbeiter habe ihn tot in seinem Büro in Eckernförde gefunden, berichtete die Bild-Zeitung. Der Unternehmer komme aus feinsten Kreisen, habe das Edel-Internat Louisenlund besucht, Karibikkreuzfahrten und die Promi-Insel-Sylt geliebt. Zuletzt habe er in Schleswig-Holstein gelebt und in Eckernförde eine Immobilien-, Bauträger- und Maklerfirma betrieben, schreibt Bild.