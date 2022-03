Krefelder Aktion Fairkehr : Kinder verunglücken meist in der Freizeit

Krefeld Die meisten Unfälle mit Kindern passieren nicht mehr auf dem Schulweg. Das zeigt die Bilanz der Polizei zur Aktion „Fairkehr“. 73 Kinder sind 2021 im Verkehr verletzt worden. Was Eltern tun können, um die Zahlen zu senken.

„Wir schauen uns die Zahlen zunehmend differenziert an, um weitere Wege zu finden, die Sicherheit für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu verbessern“, sagt Verena Fischer, die Leiterin der Direktion Verkehr bei der Polizei Krefeld . Erfreulich ist auch, dass die Schwere der Verletzungen rückläufig ist. Nur neun der 73 Kinder wurden als schwer verletzt eingestuft. „Allerdings gilt es auch hier, zu differenzieren. Am Ende ist jedes Kind, das mindestens eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleibt, schwer verletzt. Manchmal aber handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich möchte das ausdrücklich nicht bagatellisieren, aber der Begriff sorgt dennoch manchmal für ein falsches Bild“, erläutert die Expertin.

Zunehmend rückt nun der sogenannte Freizeitverkehr in den Fokus. Die Sicherheit auf Schulwegen wurde durch Fairkehr so weit verbessert, dass hier mittlerweile der Unfallschwerpunkt liegt. Um Mittel und Wege zu identifizieren, hier bessere Lösungen zu schaffen, soll nun das Forschungsprojekt mit der Universität Wuppertal Erkenntnisse liefern. „Wir haben über den Landeswettbewerb „Vorankommen NRW“ eine Förderung von 128.400 Euro erhalten. Das gesamte Forschungsprojekt kostet 160.500 Euro. Bislang ist tatsächlich der Freizeitverkehr von Kindern kaum erforscht. Hier wollen wir neue Erkenntnisse sammeln, um Maßnahmen zu identifizieren, wie wir die Unfälle weiter reduzieren können“, erläutert Hans Hamestuk, Leiter des Arbeitskreises Verkehrssicherheit im Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Krefeld.

Wichtig sei, die Kinder frühzeitig an Verkehr zu gewöhnen. „Wir appellieren seit Jahren an die Eltern, keine Elterntaxis zu stellen. Der Schulweg, am besten gemeinsam mit Freunden, ist eine gute Art, zu lernen, sich im Verkehr zurecht zu finden. Dabei sind Grundschulen meist fußläufig erreichbar. Bei weiterführenden Schulen ist das Rad eine gute Wahl“, sagt der scheidende Geschäftsführer der Verkehrswacht, Rainer Behrens. Auffällig seit, dass in jüngster Zeit die Kinder oft die Qualifikation zur Radfahrprüfung nicht schaffen oder dabei durchfielen. „Das war in der Anfangszeit der Aktion besser“, sagt er.