Verkehrssicherheit in Krefeld : Bürger müssen für Verkehrsspiegel zahlen

Vorschlag „Die Linke“: Die Kreuzung Maybachstraße/Breitenbachstraße soll mit einem Verkehrsspiegel ausgestattet werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Verkehrsspiegel sind kein offizielles Verkehrszeichen. Dennoch können sie per Sondernutzungserlaubnis beantragt werden. Für alle Kosten muss der Antragsteller selber aufkommen. In Krefeld gibt es 59 Verkehrsspiegel.

Die Tatsache, dass auf Initiative der Verwaltung keine Verkehrsspiegel im öffentlichen Straßenraum aufgestellt werden, überrascht sogar erfahrene Lokalpolitiker ein ums andere Mal. So geschehen jüngst der Bezirksvertretung Oppum-Linn und: Markus Brands, Bezirksverordneter für „Die Linke“, wollte einen Antrag zum Errichten eines Verkehrsspiegels an der Straße Breitenbachstraße Ecke Maybachstraße in Oppum einbringen. Die Kreuzung sei gefährlich, Autofahrern werde mit dem Errichten eines solchen Spiegels das Ausfahren aus der Breitenbachstraße erleichtert. Die Verwaltung müsse sich daher um das Problem kümmern. Doch die Verwaltung ist gar nicht zuständig.

Verkehrsspiegel sind kein offizielles Verkehrszeichen

Der Verkehrsspiegel soll die Ausfahrt aus der Kleingartenanlage am Mühlenfeld erleichtern – und ist wegen seiner schlechtes Zustandes Beispiel, warum die Spiegel als Gefahrenquelle kritisiert werden. Foto: Carola Puvogel

Info Wo Verkehrsspiegel beantragt werden Verkehrsspiegel sind nach außen gewölbte Spiegel, die den Blickwinkel vergrößern und so ermöglichen, sozusagen um die Kurve gucken zu können. Die Spiegel sind keine offiziellen Verkehrszeichen der Straßenverkehrsordnung und werden daher nicht von der Verwaltung angeordnet. Es ist Bürgern möglich, eine Sondernutzungserlaubnis für die Aufstellung von Spiegeln zu bekommen. Kauf und Aufstellung der Spiegel wird von der Verwaltung erledigt, jedoch muss der Antragsteller bezahlen. Die Kosten betragen zwischen 300 und 500 Euro. Eine Antragstellung kann formlos über den Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Abt. 61/22, Sondernutzung, Parkstraße 10, erfolgen.

Der Wunsch nach Verkehrsspiegeln wird in den verschiedenen politischen Gremien häufig geäußert, insbesondere in Bezirksvertretungen – von Politikern, aber auch von Bürgern im Rahmen der Einwohnerfragestunden. Was viele nicht wissen: Verkehrsspiegel sind überhaupt kein offizielles Verkehrszeichen der Straßenverkehrsordnung und werden daher auch nicht von der Verwaltung angeordnet.

59 Verkehrsspiegel in Krefeld mit Sondernutzungserlaubnis

In Krefeld gibt es dennoch 59 Verkehrsspiegel im öffentlichen Straßenraum, die laut Auskunft der Stadt seit 2004 im Rahmen von Sondernutzungserlaubnissen aufgestellt worden sind. Denn, erklärt ein Stadtsprecher: „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, im öffentlichen Verkehrsraum im Zuge einer Sondernutzungserlaubnis die Aufstellung eines Verkehrsspiegels zu beantragen.“ Eine Karte mit einer Übersicht der Verkehrsspiegel gebe es nicht.

Kosten trägt der Antragsteller

Für die Spiegel gilt das Prinzip: Wer bestellt muss auch bezahlen. Die Spiegel werden von der Stadt gekauft und aufgestellt, die Antragsteller tragen die Kosten getragen. „Die Kosten für einen Spiegel liegen zwischen 300 und 500 Euro, je nach Größe des Spiegels“, teilt die Stadt mit. Die Höhe eines Verkehrsspiegels müsse mindestens 2,20 Meter betragen. Der Spiegel könne, wenn gewünscht und wenn der Eigentümer dem zustimme, auch an die Hauswand montiert werden.

Anwohner haben in Lindental die Aufstellung eines Verkehrsspiegels an Op de Pley initiiert – und bezahlt. Foto: HP Glasmacher

Beispiel: Anwohnerinitiative in Lindental

In Lindental ist vor einiger Zeit auf Initiative von Anwohnern ein Spiegel errichtet worden. Annette Burbach berichtet: „Anlass war, dass viele Kinder auf dem Platz Op de Pley gespielt haben, die Straße aber gleichzeitig Zuwegung zur Kaufmannsschule ist, wo viele junge Fahranfänger unterwegs sind.“ Um eine unübersichtliche Stelle zu entschärfen, habe man seinerzeit in der Nachbarschaft Geld gesammelt und so die Anschaffung des Spiegels bezahlt. „Der Aufstellung ging eine Ortsbegehung durch die Verwaltung voraus“, sagt Burbach. „Die Sicherheit an dieser Ecke hat sich erheblich verbessert“, findet sie.

Tragen Verkehrsspiegel zu mehr Sicherheit bei?

Über die Frage, ob die Spiegel wirklich für Sicherheit sorgen oder diese nur vorgaukeln, teilen sich die Meinungen. Ein Stadtsprecher schreibt: „Tatsächlich hält sich die Verkehrsschau sehr zurück mit der Empfehlung, solche Spiegel aufzuhängen. Sie werden oft verdreht, beschlagen bei ungünstiger Witterung und vermitteln daher nur eine scheinbare Sicherheit.“

„Zusätzliche Gefahrenquellen“