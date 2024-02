Verkehrstraining in Krefeld Puppen helfen Grundschülern im Straßenverkehr

Der Raum ist dunkel und alle Kinderaugen sind gebannt auf die Bühne gerichtet, in der Aula des Weiterbildungskollegs am Danziger Platz. Dort spielt sich eine spannende Szene ab: Tom fährt mit seinem Tretroller den steilen Bürgersteig runter und hat prompt einen Unfall mit einem Auto. Ein blondes Mädchen im Publikum schlägt erschrocken die Hand vor den Mund. Das Stück „Freundschaft in Gefahr“ der Verkehrspuppenbühne Krefeld fesselt die Erstklässler sichtlich. Die Gliederpuppen Lisa und Tom zeigen Erstklässlern, worauf man im Straßenverkehr achten muss und dass schnell Unfälle passieren, wenn man nicht aufpasst.