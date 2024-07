Elektrische Straßenbahn um 1900 Verkehrsmuseum öffnet vor dem EM-Finale

Wer am Sonntag vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft noch einen Ausflug in die (Verkehrs-)Geschichte machen möchte, kann dem Verkehrsmuseum einen Besuch abstatten. Die historische Verkehrsmittelschau bietet einen Blick in mehr als 120 Jahre Straßenbahn in Krefeld, liefert Informationen und Erinnerungsstücke an „die gute alte Zeit“ und beherbergt zwei Modelleisenbahnanlagen (H0 und LGB), unter anderem mit der Nachbildung der Gleisanlagen des Krefelder Nahverkehrs um 1900. Übrigens wurde am 1. November 1900 die erste elektrische Straßenbahn in Krefeld eingesetzt. Am Sonntag, 14. Juli, ist das Verkehrsmuseum wieder von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Zu finden ist es im Tiefparterre des Verwaltungsgebäudes der SWK Mobil an der St. Töniser Straße 270 in Krefeld. Der Zugang erfolgt über die Tiefhofabfahrt, rechts vom Gebäude.