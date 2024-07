Verkehrskontrollen in Krefeld Mit Handy am Steuer, nicht angeschnallt oder zu schnell unterwegs

Demnach lief der Sondereinsatz am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr an Orten im gesamten Stadtgebiet. „Besonders auffällig waren zwei Männer, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ihre Fahrzeuge führten“, so die Polizei in ihrem Facebook-Posting. Zudem seien insgesamt 16 Handyverstöße und sieben Gurtverstöße geahndet worden. Zwei Fahrzeugführer waren den Angaben nach zu schnell unterwegs und müssen ein Verwarngeld zahlen. „Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.“