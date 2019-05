Bauprojekt in Krefeld : Verkauf von Bockumer Bunker geplatzt

Bauprojekt in Krefeld

Krefeld Hansgeorg Rehbein von der Tafel bestätigt das Scheitern der Verkaufsverhandlungen. Strittig war, ob sich die Tafel an den Umbaukosten beteiligen sollte. Auch der Brandschutz wäre teuer und „Todesstoß“ für das Projekt gewesen.

„Bockumer Bunker könnte Wohnanlage werden“ und „die Tafel könnte auch nach der Umwandlung dort ihren Sitz haben“. So war der Planungsvorschlag, mit dem die Verwaltung im September vergangenen Jahres die Politik dazu motiviert hatte, den Bebauungsplan 821 für das Bunkergelände an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Schönwasserstraße zu beschließen. Nachdem die Stadt im Februar überraschend kurzfristig mit den ambitionierten Plänen eines Investors für ein Nutzungskonzept an die Öffentlichkeit getreten war, hat die vielversprechende Idee nun ebenso überraschend bereits ein jähes Ende gefunden. Während die Verwaltung seit Wochen zum Sachstand schweigt, hat die Nachfrage unserer Redaktion bei den Verhandlungspartnern Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Eigentümerin des Bunkers und Hansgeorg Rehbein als Leiter der Krefelder Tafel ergeben: der Investor hat sich zurückgezogen.