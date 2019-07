Nach Verfolgungsjagd in Krefeld : Verirrtes Reh taucht in Garten von Leserin auf

Foto: Stefanie Marsan 3 Bilder Da steht ein Reh im Garten.

Krefeld Ein Reh in der Innenstadt hat die Polizei am Mittwochabend ganz schön auf Trab gehalten. Gefangen haben sie es nicht, nun ist es in einem Garten aufgetaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie RP-Leserin Stefanie Marsan am Freitag schilderte, sei das Tier an ihrem Gartenzaun in Bockum hin- und hergelaufen. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr hatte sie daraufhin das Gartentor geöffnet. Das Reh sei überhaupt nicht scheu gewesen, sondern sofort hineingelaufen.

Dort habe es gefressen und sich gemütlich gemacht, während die Krefelderin das Tor verschloss. Der herbeigerufene Stadtförster und zwei Mitarbeiter fingen das possierliche Tierchen daraufhin ein und brachten es anschließend zum Hülser Berg, wo es zurück zu seinen Artgenossen lief.

Am Mittwochabend hatten mehrere Anrufer von einem freilaufenden Reh in der Innenstadt berichtet. Daraufhin sind mehrere Beamte ausgerückt - sogar in Begleitung eines Diensthundeführers. Das Reh verschwand aber über die Luisen-, Dreikönigen-, Kirch-, Neue Linner und Philadelphiastraße vorbei am Hohen Haus und entkam so seinen Verfolgern. Laut Polizei entstand kein Schaden; am Donnerstag habe es keine weitere Sichtungen des Tieres mehr gegeben.

(oli)