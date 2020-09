Krefelder Stadtplanung : Gesucht wird Ersatz für das Seidenweberhaus

Krefeld Die Stadt hat die Vergabeunterlagen für den Bau einer Veranstaltungshalle veröffentlicht. Das Investoren-Rennen ist offen, lediglich der Hinweis auf ein „identitätsstiftendes Bauwerk“ kann als Wink für das Kesselhaus gedeutet werden.

Beschlossen ist, dass auf dem Theaterplatz ein neues Technisches Rathaus als Ersatz für das Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz errichtet wird; das Seidenweberhaus soll abgerissen und eine Veranstaltungshalle an anderer Stelle errichtet werden. Wo, ist offen.

In den umfangreichen Vergabeunterlagen werden die Anforderungen an Planung, Bau und Finanzierung bereits detailliert beschrieben. Auch der grundsätzliche Charakter des Vorhabens wird klar benannt: „Die neue Veranstaltungshalle bildet den zentralen Mittelpunkt für das kulturelle Angebot der Stadt Krefeld in den Bereichen Konzerte, Tagungen, Feiern und dergleichen. Diese öffentlichkeitswirksamen Nutzungen stellen an die Fähigkeit der Bieter in gestalterischer Hinsicht erhöhte Anforderungen, die bei der Bewertung der Angebote in erheblichem Maße berücksichtigt werden.“